https://static.news.ru/photo/3d4d42ee-d7cc-11e9-ae9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bryan Smith/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рынок нефти вырастет на $5–10 за баррель после атаки дронов на нефтяные объекты Саудовской Аравии. По мнению трейдеров и аналитиков, впоследствии чёрное золото может подорожать до $100.

Инцидент вызвал приостановку переработки почти пяти миллионов баррелей нефти в сутки, то есть 5% ежедневной добычи во всём мире. Saudi Aramco уверена, что ей удастся быстро восстановить объёмы работ, однако в противном случае нехватка составит 150 млн баррелей в месяц, передаёт Oilprice.com .

Ранее News.ru писал, что командование Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) ответило на обвинения США в организации атаки беспилотников на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Глава военно-космических сил формирования Амир Али Хаджизаде напомнил, что две американские военные базы находятся в зоне досягаемости иранских ракет.