Рост стоимости нефти марки WTI ускорился и превысил 5%. Так, по состоянию на 1:58 мск 10 марта апрельский фьючерс подорожал на 5,14%, до $31,69 за баррель.
Падение цены на данную марку нефти 9 марта достигало 30%. При этом майский фьючерс марки Brent дешевеет на 0,39%. По состоянию на 1:58 мск 10 марта её цена составляет $33,32 за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Ранее NEWS.ru сообщал, что основной причиной обвала нефтяного рынка и курса рубля послужило решение российской стороны выйти из соглашения ОПЕК+. Такой шаг Москвы Саудовская Аравия и ряд других крупнейших нефтедобытчиков расценили как объявление войны. Последовали ответные действия.
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