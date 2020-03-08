https://static.news.ru/photo/b569ad84-625b-11ea-92e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cris Faga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Рост стоимости нефти марки WTI ускорился и превысил 5%. Так, по состоянию на 1:58 мск 10 марта апрельский фьючерс подорожал на 5,14%, до $31,69 за баррель.

Падение цены на данную марку нефти 9 марта достигало 30%. При этом майский фьючерс марки Brent дешевеет на 0,39%. По состоянию на 1:58 мск 10 марта её цена составляет $33,32 за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что основной причиной обвала нефтяного рынка и курса рубля послужило решение российской стороны выйти из соглашения ОПЕК+. Такой шаг Москвы Саудовская Аравия и ряд других крупнейших нефтедобытчиков расценили как объявление войны. Последовали ответные действия.