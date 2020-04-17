Американская нефть WTI опустилась ниже $19 за баррель

https://static.news.ru/photo/3f7a5ad4-807d-11ea-be5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shane Bevel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Цена на американскую нефть марки WTI (West Texas Intermediate) опустилась ниже $19 за баррель впервые с 31 января 2002 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 10:06 мск цена майских фьючерсов на WTI опускалась на 4,28%, до $19,02 за баррель. Минутами ранее показатель доходил до $18,96. В то же время цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,86% — до $28,07 за баррель.

9 марта в мире на 30% обрушились нефтяные котировки. Это произошло после того, как РФ отказалась принимать предложение Саудовской Аравии о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это Эр-Рияд принял решение увеличить объёмы добычи и продавать свою нефть с огромными скидками. В итоге рынок чёрного золота начал стремительно падать.

После долгих переговоров и предварительных решений страны — участницы ОПЕК+ 12 апреля официально заключили новое соглашение. Была достигнута договорённость сократить добычу на 9,7 млн баррелей в сутки. Как и предполагалось, основное бремя на себя возьмут Россия и Саудовская Аравия. Общее же сокращение в мире может достигнуть 19 млн баррелей.

Международная деловая газета Financial Times считает, что новая сделка не остановит падение спроса на нефть, так как оно вызвано пандемией коронавируса. Повсеместное введение ограничительных мер привело к снижению её потребления в мире на 30%, писал NEWS.ru.