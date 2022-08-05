Цена нефти марки Brent рухнула до $93 за баррель впервые с февраля Цена нефти марки Brent опустилась ниже $93 за баррель впервые с февраля 2022 года

Фото: Hou Jun/Global Look Press

Стоимость нефти марки Brent упала ниже $93 за баррель впервые с 21 февраля, передает РИА Новости со ссылкой на данные торгов. Также сообщается, что мировые цены на нефть снижаются в пределах 1,7%.

По состоянию на 16.29 мск, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падала до $92,82 (на 1,37%), а сентябрьских фьючерсов на WTI до $87,04 (на 1,69%).

3 августа, на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре снижалась на 3,56% и находилась на уровне ниже $96,9 за баррель. К 21:50 мск стоимость марки Brent ускорила падение до $96,81, что на 3,71% ниже, чем было в момент закрытия предыдущей торговой сессии

В тот же день стало известно, что страны — участницы ОПЕК+ договорились об увеличении объемов добычи нефти в сентябре на 100 тысяч баррелей в сутки. Следующее заседание в рамках ОПЕК+ запланировано на 5 сентября. До этого генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс заявлял, что организация стран-экспортеров нефти не ставит задачей конкуренцию с Россией. Положение Москвы на рынке слишком значительно, отметил он.