https://static.news.ru/photo/e443ad08-6521-11ea-9bf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Нефтяные котировки ускорили рост 13 марта 2020 года после подъёма фьючерсов на индексы США. Но недельное падение стоимости сырья может стать максимальным с 2008 года.

Смесь марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:53 по Москве стоила $34,93 за баррель, что на $1,71 (5,15%) дороже, чем во время предыдущей сессии. WTI прибавила, расчётами на апрель, 1,61 (5,11%) — до $34,11 за «бочку».

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что России придётся значительно снизить цены на нефть для европейских потребителей, чтобы не проиграть Саудовской Аравии свою долю на рынке.

Рынок углеводородов обвалился 9 марта более чем на 30%. WTI рухнула ниже $32 за баррель. Кризис стал вторым по масштабу в истории после снижения 1991 года, вызванного военной операцией «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Поводом для нынешнего падения стал провал переговоров ОПЕК+. Россия отклонила предложение о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, но, несмотря на это, картель решил ввести новые меры поддержки.

Как писал NEWS.ru, в Министерстве финансов 13 марта заявили, что по-прежнему ориентируются на прогноз инфляции в 4%, который на 2020 год дал Центробанк. Минэкономразвития увеличил свой прогноз роста цен с 2,3% до 3%. Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предрёк инфляцию выше 6%.