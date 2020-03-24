https://static.news.ru/photo/5a30dd4a-6db7-11ea-9fe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

Нефтяные фьючерсы на смесь марки Brent прибавили на лондонской бирже ICE 5,36% по сравнению с предыдущими торгами. По информации на 12:27 мск, стоимость барреля составила $28,5. Сорт WTI вырос на 6,2% — до $24,8 за баррель.

Российский рубль укрепился по отношению к американской валюте и евро. Доллар подешевел на 1,1% — до 78,7 рубля за единицу, евро — на 0,15%, до 85,3 рубля.

Рынок ценных бумаг РФ вырос после начала торгов 24 марта. Индекс МосБиржи прибавил 6%, достигнув отметки 2388,07 пункта. РТС увеличился на 7,8% — до 953,21 пункта.

Рынок углеводородов обвалился 9 марта 2020 года более чем на 30%. WTI рухнула ниже $32 за баррель. Кризис стал вторым по масштабу в истории после снижения 1991 года, вызванного военной операцией «Буря в пустыне» в Персидском заливе. Поводом для нынешнего падения стал провал переговоров ОПЕК+.

Россия отклонила предложение о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, но несмотря на это, картель решил ввести новые меры поддержки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что значительные финансовые проблемы могут ждать в ближайшем будущем Саудовскую Аравию и её соседей. Сбалансированность бюджетов монархий Персидского залива могут обеспечить только высокие цены на нефть. Такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Дэвид Фиклинг.

По его словам, даже если цена на нефть будет находиться в диапазоне от $50 до $55, то всего через несколько месяцев Саудовская Аравия может оказаться в «невероятном кризисе».