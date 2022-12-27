Нефть марки Brent поднялась до $86 за баррель впервые с 5 декабря

Фото: Hou Jun/ZUMAPRESS.com

На лондонской бирже ICE вечером 27 декабря стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2023 года кратковременно поднялась до отметки $86 за баррель. Такое повышение произошло впервые с 5 декабря текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По информации биржи, около 19:30 мск стоимость Brent росла на 1,78%, до $86 за баррель.

К 19:55 рост замедлился и находился на уровне $85,97 за баррель. При этом фьючерс на нефть марки WTI с поставками в феврале 2023 года повысился на 1,75%, до уровня $80,95 за баррель.

Ранее в этот же день президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть. Указ будет действовать до 1 июля 2023 года. В нем отмечается, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем, кто прописывает в контрактах потолок цен. Также запрещено экспортировать нефть иностранным покупателям, если в контракте используется механизм фиксации предельной цены.

В начале декабря страны «Большой семерки» и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Новые ограничения затрагивают как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. Предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начали действовать с 5 декабря 2022 года.