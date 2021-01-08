https://static.news.ru/photo/5a1804da-53dc-11eb-a5c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нефть марки Brent подешевела до $55,44 за баррель во время торгов 11 января 2021 года. На стоимость сырья повлияло укрепление доллара США. Мартовские фьючерсы на Brent во время сессии лондонской биржи ICE Futures к 08:18 мск потеряли $0,55 (0,98%) по сравнению с предыдущими операциями.

Смесь WTI на февраль во время электронных торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени составляет $51,9 за баррель, что на $0,34 (0,65%) ниже уровня предыдущих торгов. 8 января фьючерсы подорожали на $1,41 (2,8%) — до $52,24 за баррель.

В конце 2020 года топливо начало расти в цене на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) из-за падения рубля и увеличения стоимости нефти, что снова провоцирует рост экспортного паритета в России, при котором бензин выгоднее продавать за границу, чем на внутреннем рынке. Это приводит к росту цен на заправках. Уже в начале декабря АИ-95 и АИ-92 подорожали в опте на 7,7% и 8,4% соответственно. За тонну АИ-95 стали давать до 49,1 тысячи рублей, а АИ-92 — 47,6 тысячи рублей.

Как сообщал NEWS.ru, за 2020 год стоимость бензина на российских АЗС выросла сильнее, чем в 2019-м. По данным Росстата, средняя по стране цена топлива в розницу с 1 января 2020-го прибавила 2,4%, в то время как за прошлый год аналогичный рост не превысил 2%. Между тем у бензина в 2020-м был весомый повод не только не дорожать, но даже терять в цене.