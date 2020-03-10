https://static.news.ru/photo/3f457748-62c2-11ea-9159-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bai Xuefei/XinHua/Global Look Press

Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI выросли в стране на 9,25%, до $34,01 за баррель, по состоянию на 14:09 мск. В 13:15 мск цена поднималась более чем на 10% и достигала $34,34.

Фьючерсы на нефть марки Brent c доставкой в мае подорожали на 8,58%, до $37,30, по состоянию на 14:09 мск, следует из данных торгов.

Ранее NEWS.ru писал, что цены на нефть обрушились 9 марта на 30%. Это произошло после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении нефтедобычи, ни о её продлении.

На фоне падения нефтяных котировок стал сдавать позиции рубль. Его курс снизился до 75 рублей за доллар и 85 рублей за евро. Позднее цены на нефть и российская валюта продемонстрировали некоторый подъём.