Нефть дорожает перед заседанием ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/3269ab2e-6c91-11ea-bebb-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Цены на нефть растут на ожиданиях встречи ОПЕК+, в рамках которой планируется обсудить возможность сокращения добычи.

Согласно данным торгов, стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 0,7% и достигла отметки в $33,07 за баррель. Майские фьючерсы WTI прибавили 2,95% — до $25,83 за баррель.

Как писал NEWS.ru, ранее Минэнерго России объявило о готовности сократить добычу нефти на 1,6 млн баррелей в сутки, если страны — члены ОПЕК+ будут согласны со снижением доли добываемых углеводородов.

Руководители Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) встретятся 9 апреля с министрами энергетики РФ, Казахстана и Азербайджана (ОПЕК+), чтобы договориться о снижении совокупной добычи на 10 миллионов баррелей в сутки. Участники онлайн-конференции надеются отыграть обвал нефтяных цен.

Мировые цены на топливо рухнули 9 марта более чем на 30%. Поводом стал провал переговоров о сокращении добычи между Россией и Саудовской Аравией на фоне снижения потребления нефти в мире.