Нефть дорожает на фоне ослабления доллара

Цены на нефть на мировых рынках поднимаются утром 1 сентября на 1%, доллар дешевеет к корзине валют на 0,3%.
Ноябрьские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent выросли на 1,08% — до $45,77 за баррель, светлая техасская нефть WTI с поставкой в октябре подорожала на 0,99%, до $43,03 за баррель. Доллар при этом упал к корзине валют на 0,3%, к евро — на 0,45%.
Ожидания отрицательных ставок в США подкреплены изменениями в политике ФРС, что является негативным для валюты фактором,
Это хорошо для сырья, — комментирует аналитик BetaShares Луи Кроуз.
На фоне падения доллара сырьё становится доступнее для владеющих другой валютой инвесторов. Также на рынках сохраняется неопределённость относительно ситуации с коронавирусом, повлиявшим на мировую экономику в целом и на спрос на нефть в частности. Трейдеры опасаются второй волны пандемии.
Как писал NEWS.ru ранее, Центробанк установил на 1 сентября официальный курс доллара на уровне 73,8039 рубля, курс евро — 87,8266 рубля. По данным Банка России, официальный курс доллара
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