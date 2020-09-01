Нефть дорожает на фоне ослабления доллара

https://static.news.ru/photo/75018032-ec17-11ea-b4c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Цены на нефть на мировых рынках поднимаются утром 1 сентября на 1%, доллар дешевеет к корзине валют на 0,3%.

Ноябрьские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent выросли на 1,08% — до $45,77 за баррель, светлая техасская нефть WTI с поставкой в октябре подорожала на 0,99%, до $43,03 за баррель. Доллар при этом упал к корзине валют на 0,3%, к евро — на 0,45%.

Ожидания отрицательных ставок в США подкреплены изменениями в политике ФРС, что является негативным для валюты фактором, передаёт Reuters.

Это хорошо для сырья, — комментирует аналитик BetaShares Луи Кроуз.

На фоне падения доллара сырьё становится доступнее для владеющих другой валютой инвесторов. Также на рынках сохраняется неопределённость относительно ситуации с коронавирусом, повлиявшим на мировую экономику в целом и на спрос на нефть в частности. Трейдеры опасаются второй волны пандемии.