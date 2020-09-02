Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

https://static.news.ru/photo/4e33cc52-ece0-11ea-bf3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danita Delimont/Global Look Press

Цены на нефть повышаются в ожидании еженедельного доклада Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране.

Так, ноябрьские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent на на лондонской ICE Futures выросли в цене на 0,68% до $45,89 за баррель. Светлая техасская нефть WTI подорожала на 0,77% до $43,09 за баррель на нью-йоркской NYMEX.

По данным Американского института нефти (API) запасы нефти в Соединённых Штатах уменьшились на минувшей неделе на 6,4 млн баррелей, сокращение запасов идёт шестую неделю подряд. Запасы бензина при этом уменьшились на на 5,8 млн баррелей, дистиллятов — на 1,4 млн баррелей.

По прогнозу S&P Global Platts, в докладе Минэнерго США будет говориться о снижении запасов нефти на 1,2 млн баррелей, бензина — на 4,7 млн баррелей, дистиллятов — на 900 тыс. баррелей. Доклад будет опубликован 2 сентября в 17:30 мск, передаёт «Интерфакс».

Отмечается также, что нефтяной рынок оживился на данных индексов менеджеров по закупкам (PMI) в промышленном секторе КНР и США. Промышленный PMI Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в августе вырос до максимума с января 2011 года. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе 2020 года поднялся до максимума с ноября 2018 года выше ожиданий аналитиков.

Курс рубля осенью может снизиться по сравнению с текущим уровнем, полагают опрошенные NEWS.ru эксперты. Летний сезон российская валюта завершила в минусе, потеряв за три месяца более 5% к доллару и 13% к евро. Эксперты объясняют такое ослабление снижением экспорта энергоносителей, а также политикой Банка России, который резко уменьшил размер своей ключевой ставки, а вместе с ней и привлекательность российских бумаг для иностранных инвесторов.