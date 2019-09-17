Мировые цены на нефть продолжают расти на фоне падения добычи в Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08:10 мск цена на нефть марки Brent снижалась на 0,87%, до $68,42 за баррель. Стоимость нефти марки WTI — на 1,24%, до $61,89 за баррель.
Саудовская Аравия после субботней атаки на её нефтяные объекты заявила, что сократила производство нефти более чем вдвое. Ответственность за нападение на НПЗ взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.
Как ранее писал News.ru, Вашингтон рассматривает возможность военного ответа в связи с атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Президент США Дональд Трамп заявил, что они ждут только сигнала от Эр-Рияда. Между тем госсекретарь Майкл Помпео, не дожидаясь оценки саудовской стороны, обвинил в атаках Иран.