Нефть дешевеет после рекордного роста 2 апреля

https://static.news.ru/photo/319baed2-7578-11ea-b137-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shane Bevel/Global Look Press

Цены на нефть марок Brent и WTI снизились утром, 3 апреля, после рекордного роста накануне.

Так, по состоянию на 8:07 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне составила $28,63 за баррель. Это ниже уровня на закрытии предыдущей сессии на $1,31.

Фьючерс на нефть WTI на торгах NYMEX подешевел на $1,36 — до $23,96 за баррель.

Как ранее писал NEWS.ru, 2 апреля нефтяные котировки скакнули вверх более чем на 40%, поднявшись выше $30 за баррель. Резкий подъём вызвало заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Саудовская Аравия могут снизить добычу сырья на 10 или 15 млн баррелей в сутки.