Нефть дешевеет после рекордного роста 2 апреля

Цены на нефть марок Brent и WTI снизились утром, 3 апреля, после рекордного роста накануне.
Так, по состоянию на 8:07 мск стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне составила $28,63 за баррель. Это ниже уровня на закрытии предыдущей сессии на $1,31.
Фьючерс на нефть WTI на торгах NYMEX подешевел на $1,36 — до $23,96 за баррель.
Как ранее писал NEWS.ru, 2 апреля нефтяные котировки скакнули вверх более чем на 40%, поднявшись выше $30 за баррель. Резкий подъём вызвало заявление президента США Дональда Трампа о том, что Россия и Саудовская Аравия могут снизить добычу сырья на 10 или 15 млн баррелей в сутки.
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