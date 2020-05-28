Нефть дешевеет после новостей о запасах сырья в США

https://static.news.ru/photo/bee6937a-9fd4-11ea-8816-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мировые цены на нефть падают в четверг, 28 мая, после публикации данных Американского института нефти (API) о запасах сырья в Соединённых Штатах.

По состоянию на 08:09 мск стоимость фьючерсов нефти марки Brent с поставкой в июле падает до $33,99 за баррель — на 2,19%. Цена нефти WTI падает до $31,69 за баррель — на 3,14%.

С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.

Затем ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.

Как ранее писал NEWS.ru, сделка ОПЕК+ по сокращению количества добычи нефти странами — участницами соглашения в мае составит более 90%, в июне сделка может быть уже перевыполнена.