По данным торгов, после трёхнедельного роста цены на чёрное золото начали умеренное снижение. Стоимость февральского фьючерса на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 7:47 мск снижалась на 0,2% и составила $65,94 за баррель.
Нефть марки WTI стоит $60,21 за баррель. Её цена снизилась на 0,38%.
Аналитики поясняют, что цена на нефть росла из-за того, что рынок снизил опасения по торговым отношениям США и Китая. Сейчас, перед Рождеством, инвесторы
В субботу глава США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон и Пекин подпишут торговое соглашение в ближайшее время. Помимо этого, комитет по тарифам Госсовета КНР 23 декабря заявил, что с 1 января 2020 года снизит импортные пошлины более чем на 850 наименований товаров.
Ранее NEWS.ru подготовил торговый прогноз на текущую неделю на фоне укрепления рубля.
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