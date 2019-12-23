https://static.news.ru/photo/aa8e9e2e-2552-11ea-9036-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cris Faga/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По данным торгов, после трёхнедельного роста цены на чёрное золото начали умеренное снижение. Стоимость февральского фьючерса на нефть эталонной марки Brent по состоянию на 7:47 мск снижалась на 0,2% и составила $65,94 за баррель.

Нефть марки WTI стоит $60,21 за баррель. Её цена снизилась на 0,38%.

Аналитики поясняют, что цена на нефть росла из-за того, что рынок снизил опасения по торговым отношениям США и Китая. Сейчас, перед Рождеством, инвесторы отмечают прибыль, пишет ПРАЙМ.

В субботу глава США Дональд Трамп подтвердил, что Вашингтон и Пекин подпишут торговое соглашение в ближайшее время. Помимо этого, комитет по тарифам Госсовета КНР 23 декабря заявил, что с 1 января 2020 года снизит импортные пошлины более чем на 850 наименований товаров.

Ранее NEWS.ru подготовил торговый прогноз на текущую неделю на фоне укрепления рубля.