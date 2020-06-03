Нефть дешевеет, несмотря на снижение запасов топлива в США

https://static.news.ru/photo/2ad9a436-a5b2-11ea-8853-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Стоимость нефти эталонных марок продолжает падать на торгах 3 июня 2020 года на фоне снижения запасов углеводородов в США. Августовские фьючерсы на смесь Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:32 по Москве подешевели на $0,38 — до $39,19 за баррель.

WTI с поставками в июле на Нью-йоркской товарной бирже стоит $36,66 за «бочку». Показатели потеряли $0,15.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 29 мая, сократились на 2,077 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики страны. Запасы бензина увеличились на 2,796 млн баррелей, дистиллятов — на 9,935 млн баррелей, пишет ТАСС.

Кроме того, настроения на рынке меняются в зависимости от новостей с переговоров министров ОПЕК и ОПЕК+, где РФ и Саудовская Аравия пытаются договориться о полном соблюдении обязательств участниками сделки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США с 23 по 29 мая снизили суточную добычу нефти до 11,2 млн баррелей. Об этом свидетельствуют данные Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

С середины марта добыча в США упала на 14,5%, что соответствует 1,9 млн баррелей в сутки. В начале февраля показатель добычи нефти держался на уровне 13 млн баррелей в сутки и выше.