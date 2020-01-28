https://static.news.ru/photo/05002e92-4194-11ea-a8ae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Цены на нефть продолжают падение на торгах на фоне тревог о спросе на энергоносители из-за вспышки пневмонии в Китае. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures 28 января к 8:06 по мск составила $59,17 за баррель.

Это на $0,15 (0,25%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы по итогам торгов 27 января упали в цене на $1,37 (2,26%), до $59,32 за баррель.

Мартовский фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) также подешевел — на $0,08 (0,15%), до $53,06 за баррель. Последние торги заканчивались ценой $53,14 за баррель. В сравнении с предыдущей сессией она уменьшилась на $0,98 (1,81%).

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость нефти опустилась ниже $60 за баррель — до минимального значения почти за три месяца. Основной причиной аналитики называют вспышку коронавируса в Китае и связанные с этим опасения. Эксперты полагают, что сообщения и слухи о том, что происходит в КНР, будут и дальше трясти нефтяной рынок. Куда могут двинуться цены на сырьё, рассказывается в материале NEWS.ru.