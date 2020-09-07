Нефть дешевеет на фоне решения Saudi Aramcо снизить цены

https://static.news.ru/photo/36fbaadc-f0e1-11ea-9d5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pxhere

Нефть дешевеет 7 сентября на данных о том, что саудовская государственная нефтекомпания Saudi Aramco в октябре снизит цены на все сорта нефти для покупателей из Азии и США.

Цена сорта Arab Light для Азии будет понижена второй месяц подряд — на $1,4 за баррель, и будет стоить на $0,8 меньше корзины нефти Омана и Дубая. Сорта Arab Super Light и Arab Extra Light для азиатских клиентов подешевеют на $1,5 за баррель, Arab Heavy — на $0,9 за баррель. Для покупателей из США цены снизятся на $0,5–0,7 за баррель.

Так, ноябрьские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,46 (1,08%), до $42,2 за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI упали в цене на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,51 (1,28%), до $39,26 за баррель.

Саудовская Аравия обычно влияет на принятие решений по ценам на нефть другими ближневосточными странами.

Рынок считает цены Saudi Aramco справедливыми. Есть и те, кто хотел бы более значительного снижения, — цитирует главу азиатских операций нефтетрейдера Vitol Group Майка Мюллера «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, Кувейт находится на грани банкротства. Причиной этого стало падение цен на нефть. 90% казны богатейшего государства Персидского залива составляют доходы от продажи углеводородов.