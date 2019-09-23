https://static.news.ru/photo/6f3f84de-de10-11e9-9db3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Нефтяной рынок начал снижаться в ходе торгов 23 сентября на фоне противоречивых сообщений, касающихся сроков восстановления Саудовской Аравией утраченной добычи.

Ноябрьские фьючерсы Brent на лондонской бирже ICE Futures дешевели на 0,39%, достигая отметки в $64,03 за баррель.

Котировки фьючерсов нефти WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи падали на 0,45% и составляли $57,83 за баррель.

По данным The Wall Street Journal , корпорации Saudi Aramco могут потребоваться месяцы, вместо обещанных руководством 10 недель, чтобы ликвидировать последствия атаки. Сейчас компания ведёт переговоры с подрядчиками, обещая дополнительную плату за запчасти и быстрый ремонт.

Мы лихорадочно ищем запчасти. Картина не настолько благоприятная, как можно было бы подумать, — сообщил один из источников газеты.

В свою очередь аналитики IHS Markit считают, что работы по восстановлению займут от двух до девяти месяцев, а некоторые из них з вплоть до года.

Саудовские НПЗ были атакованы в ночь на 14 сентября. На территории завода Saudi Aramco произошёл взрыв, а также были слышны выстрелы. Королевство из-за последствий нападения было вынуждено вдвое сократить добычу нефти. Об ответственности за произошедшее заявили повстанцы-хуситы из соседнего Йемена, однако США и Саудовская Аравия посчитали Иран так или иначе стоящим за нападением.

Ранее News.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал быть осторожными в вопросе установления ответственных за атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.