Нефтяной рынок начал снижаться в ходе торгов 23 сентября на фоне противоречивых сообщений, касающихся сроков восстановления Саудовской Аравией утраченной добычи.
Ноябрьские фьючерсы Brent на лондонской бирже ICE Futures дешевели на 0,39%, достигая отметки в $64,03 за баррель.
Котировки фьючерсов нефти WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи падали на 0,45% и составляли $57,83 за баррель.
По данным
Мы лихорадочно ищем запчасти. Картина не настолько благоприятная, как можно было бы подумать, — сообщил один из источников газеты.
В свою очередь аналитики IHS Markit считают, что работы по восстановлению займут от двух до девяти месяцев, а некоторые из них з вплоть до года.
Саудовские НПЗ были атакованы в ночь на 14 сентября. На территории завода Saudi Aramco произошёл взрыв, а также были слышны выстрелы. Королевство из-за последствий нападения было вынуждено вдвое сократить добычу нефти. Об ответственности за произошедшее заявили повстанцы-хуситы из соседнего Йемена, однако США и Саудовская Аравия посчитали Иран так или иначе стоящим за нападением.
Ранее News.ru писал, что президент Франции Эммануэль Макрон призвал быть осторожными в вопросе установления ответственных за атаку на нефтяные объекты Саудовской Аравии.