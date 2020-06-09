Нефть дешевеет на фоне данных о росте запасов в США

https://static.news.ru/photo/4cacae04-aae0-11ea-b85f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Нефть эталонных марок теряет в цене после обнародования информации о росте запасов сырья в американских хранилищах.

Так, фьючерсы нефтяной смеси марки Brent с поставкой в августе подешевели на $0,51 (1,24%) — до $40,67 за баррель на бирже ICE Futures в Лондоне. Июльские фьючерсы на светлую техасскую нефть WTI на NYMEX опустились в цене на $0,62 (1,59%) — до $38,32 за баррель.

По информации Американского института нефти (API), к 5 июня американские запасы нефти выросли на 8,4 млн баррелей. Новый доклад Минэнерго США будет обнародован 10 июня. Согласно прогнозам, данные покажут снижение на 3,2 млн баррелей, передаёт «Интерфакс».

Прогноз добычи нефти в США в 2020 году снижен энергетическим ведомством страны на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с майским прогнозом — до 11,6 млн баррелей в сутки.

Как писал NEWS.ru ранее, Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2020 году на 11,4%, до $38,02 за баррель. Это следует из отчёта управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.