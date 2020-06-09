Нефть дешевеет на фоне данных о росте запасов в США

Нефть эталонных марок теряет в цене после обнародования информации о росте запасов сырья в американских хранилищах.
Так, фьючерсы нефтяной смеси марки Brent с поставкой в августе подешевели на $0,51 (1,24%) — до $40,67 за баррель на бирже ICE Futures в Лондоне. Июльские фьючерсы на светлую техасскую нефть WTI на NYMEX опустились в цене на $0,62 (1,59%) — до $38,32 за баррель.
По информации Американского института нефти (API), к 5 июня американские запасы нефти выросли на 8,4 млн баррелей. Новый доклад Минэнерго США будет обнародован 10 июня. Согласно прогнозам, данные покажут снижение на 3,2 млн баррелей,
Прогноз добычи нефти в США в 2020 году снижен энергетическим ведомством страны на 100 тысяч баррелей в сутки по сравнению с майским прогнозом — до 11,6 млн баррелей в сутки.
Как писал NEWS.ru ранее, Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2020 году на 11,4%, до $38,02 за баррель. Это следует из отчёта управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США.
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