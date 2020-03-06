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Мировые цены на сырьё 6 марта утром понижаются из-за опасений по поводу снижения спроса из-за коронавируса и неясных перспективах сделки ОПЕК+ о сокращении добычи.

Так, цена фьючерсов на эталонную нефтяную смесь марки Brent с поставкой в мае опустилась на 1,2% до $43,39 за баррель, апрельские фьючерсы на техасскую светлую нефть WTI потеряли в стоимости 1,22%, упав до $45,34 за баррель, передаёт РИА Новости.

Ранее ОПЕК скорректировала свою рекомендацию по сделке ОПЕК+, предлагая увеличить сокращение добычи на 1,5 миллиона баррелей до конца 2020 года, а не до 31 июня, как предполагалось ранее. Но даже такие меры не смогут предотвратить переизбыток предложения сырья на рынке и снижение цен на нефть в ближайшие несколько недель, считают аналитики Goldman Sachs.

Как писал NEWS.ru ранее, Россия не договорилась с ОПЕК+ по поводу соглашения об ограничении добычи нефти. Это может привести к падению нефтяных цен, но российские власти готовы к такому сценарию, заявил глава Минфина Антон Силуанов.