Нефть Brent выросла в цене на 2,89%

https://static.news.ru/photo/d7480948-7f7d-11ea-b081-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency

Майские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent подорожали на 2,89% — до $28,49 за баррель — на лондонской бирже ICE.

Фьючерсы на светлую техасскую нефть WTI также прибавили в цене, они торгуются на уровне $26,96 за баррель, что на 3,46% выше уровня закрытия прошлой сессии.

Как писал NEWS.ru ранее, нефтяные котировки вновь обвалились 15 апреля. Стоимость барреля марки Brent упала до $27, а WTI — ниже $20. Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов считает, что котировки начали снижаться на фоне опасений инвесторов относительно достаточности действий ОПЕК+ по сокращению добычи нефти и стабилизации баланса спроса и предложения, а также выполнения условий сделки по сокращению добычи.