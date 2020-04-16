Экономика

Нефть Brent выросла в цене на 2,89%

04:01, 16 апреля 2020
Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency

Майские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent подорожали на 2,89% — до $28,49 за баррель — на лондонской бирже ICE.

Фьючерсы на светлую техасскую нефть WTI также прибавили в цене, они торгуются на уровне $26,96 за баррель, что на 3,46% выше уровня закрытия прошлой сессии.

Как писал NEWS.ru ранее, нефтяные котировки вновь обвалились 15 апреля. Стоимость барреля марки Brent упала до $27, а WTI — ниже $20. Директор офиса продаж «БКС Брокер» Вячеслав Абрамов считает, что котировки начали снижаться на фоне опасений инвесторов относительно достаточности действий ОПЕК+ по сокращению добычи нефти и стабилизации баланса спроса и предложения, а также выполнения условий сделки по сокращению добычи.

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