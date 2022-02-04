Цена нефти Brent выросла до $93 за баррель впервые с октября 2014 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE растёт на 2,13% — до $93,05 за баррель, свидетельствуют данные на 15:08 мск. В последний раз стоимость Brent достигала этого показателя в октябре 2014 года.

По состоянию на 15:05 мск стоимость Brent росла на 2,07%, торгуясь на уровне $93 за баррель. В российском бюджете на 2022 год стоимость нефти заложена на уровне $44,2 за баррель.

Ранее сообщалось, что стоимость российской нефти марки Urals на торгах в Европе 3 февраля превысила отметку $93 за баррель. При этом российская марка продолжает торговаться с дисконтом к североморскому датированному сорту, чей индекс рассчитывается агентством Argus.

До этого пошлина на экспорт нефти из России с 1 февраля выросла на $1 и составила $47,7 за тонну. Средняя цена на нефть марки Urals с 15 декабря 2021 года по 14 января 2022 года составила $77,16 за баррель против $75,75 месяцем ранее.

Также стало известно, что РФ поставляет в США больше нефти, чем любой другой иностранный производитель, за исключением Канады. Отмечается, что Россия производит много полурафинированных масел типа Mazut 100, которые являются идеальным сырьём для американских нефтеперерабатывающих заводов.