Нефть Brent упала в цене на 4,06%

https://static.news.ru/photo/80dfa398-82a9-11ea-9192-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua

Июньские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent торгуются на уровне $26,94 за баррель.

На лондонской бирже ICE подешевела также светлая техасская нефть WTI, стоимость фьючерса с поставкой в июне составила, по данным торгов, $22,84 за баррель, что на 8,75% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Цены на нефть реагируют на информацию о продолжающемся росте числа заражённых коронавирусом в мире.

Как писал NEWS.ru ранее, цены на чёрное золото продолжают падать, несмотря на то что Россия и Саудовская Аравия согласились сократить нефтедобычу. Аналитики издания Al Arabiya объяснили, почему это произошло. Эксперты отметили, что цены упали примерно на 17% после новой сделки. При этом страны — участницы ОПЕК+ признают, что пандемия коронавируса продолжает оказывать негативное влияние на спрос. Даже максимальное сокращение добычи не предотвратит профицит во втором квартале.