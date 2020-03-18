https://static.news.ru/photo/4e57ac0c-68fc-11ea-9e04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marcelo Machado De Melo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Цена на нефть эталонной марке Brent опустилась на 2,75%. Фьючерс с поставкой в мае во время торгов на лондонской бирже ICE достиг отметки в $27,9 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 12:35 мск.

До этого момента Brent опускался на такой ценовой уровень в январе 2016.

Что касается эталонной марки WTI, то стоимость её фьючерса и вовсе потеряла 4,9% и находится на отметке в $25,96 за баррель. Такая цена соответствует уровню мая 2003 года.

Обвал нефтяных рынков произошёл 9 марта, когда котировки опустились на 30%, обновив минимумы за последние четыре года. Это произошло после того, как государства — члены ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки, ни о её продлении. Саудовская Аравия готова предложить Европе тройные объёмы нефти по цене $25 за баррель, что намного дешевле российских углеводородов.

Эр-Рияд собирается увеличить добычу нефти до 13 млн баррелей в сутки, сообщили представители компании Saudi Aramco. Предприятие получило соответствующее указание от властей страны. При этом в этой нефтяной войне Россия не будет «просить мира любой ценой», как отмечают британские эксперты. По их мнению Москва сейчас фундаментально находится в более сильной позиции, чем в 2008 и 2014–2016 годах.

Как писал NEWS.ru, в среду цена нефти, которая добывается в Мексике, опустилась до $18,78. Отмечается, что стоимость барреля опустилась до минимума впервые за 18 лет.