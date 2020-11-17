Нефть Brent растёт в цене на новостях о вакцине и сигналах от ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/66c5f966-289f-11eb-9d7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Стоимость нефти Brent с поставкой в январе 2021 года на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 мск 17 ноября составляла $44,21 за баррель, что на $0,39 (0,89%) выше цены при закрытии предыдущей сессии. По итогам торгов 16 ноября фьючерсы подорожали на $1,04 (2,4%) — до $43,82 за баррель.

Также выросли в цене фьючерсы на нефть марки WTI. На электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени стоимость контрактов с поставкой в декабре 2020 года составляла $41,65 за баррель, что на $0,31 (0,75%) выше уровня предыдущих торгов. Данные фьючерсы 16 ноября подорожали на $1,21 (3%) — до $41,34 за баррель.

Эксперты отмечают, что нефть дорожает после новостей об успешных испытаниях американской вакцины от коронавируса, разработанной компанией Moderna. Эффективность вакцины ранее оценили в 94,5%. Также на торгах сказалась новость с заседания экспертов ОПЕК+, предлагающих отсрочить увеличение нефтедобычи, сообщает агентство Bloomberg.

Эксперты технического комитета ОПЕК+ 16 ноября рекомендовали министерскому комитету принять решение о сохранении текущих уровней ограничений. Вопрос об отсрочке на 3–6 месяцев планировавшегося увеличения добычи с 2021 года 17 ноября рассмотрят министры мониторингового комитета ОПЕК+.

Отмечается, что согласие картеля на отсрочку позволит в некотором роде компенсировать рост предложения со стороны Ливии. Эта африканская страна уже нарастила добычу более чем до 1 млн баррелей в сутки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что за время действия соглашения о сокращении добычи нефти ОПЕК+ с 2017 по 2021 год российский бюджет получит дополнительный доход в размере 9 трлн рублей. Такую оценку даёт VYGON Consulting, поясняя, что снижение производства позволяет поддерживать цены на сырьё на более высоком уровне. Стабилизировать цены, несмотря на мировой кризис, позволило значительное снижение добычи — на 57 млн т.