Нефть Brent превысила $89 впервые с октября 2014 года

Стоимость нефти марки Brent преодолела отметку в $89 за баррель. Это произошло впервые с 13 октября 2014 года. Данные торгов передаёт РИА Новости.

По данным на 05:08 по Москве стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent выросла на 0,60% и составила $89,03 за баррель.

Стоимость мартовских фьючерском на нефть марки WTI увеличилась на 1,80% и составила $86,36.

Накануне цена нефти марки Brent впервые за последние семь лет превысила $87 за баррель.

Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин рассказал, когда нефть перестанет быть основным источником доходов. По его словам,это может произойти уже в обозримом будущем, примерно через 20 лет. В этой связи, уже сейчас бюджетную систему РФ надо готовить к энергопереходу.