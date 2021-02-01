Нефть Brent превысила $57 за баррель впервые с середины января

Утром во вторник, 2 февраля, на лондонской бирже ICE цена апрельского фьючерса на нефть Brent поднялась до $57,08 за баррель.
В предыдущий раз отметку $57 долларов баррель Brent превышал 13 января 2021 года.
По данным торгов, к 07:24 по московскому времени стоимость барреля вновь
В свою очередь, нефть WTI пребывает на уровне $54,12 за баррель с поставками на март. При этом максимально в моменте цена доходила до $54,24.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2020 году руководители нефтяных гигантов Exxon Mobil и Chevron обсуждали вопрос о слиянии. К подобного рода переговорам их подтолкнула пандемия коронавирусной инфекции нового типа. Распространение COVID сыграло одну из решающих ролей в падении цен на нефть. В результате этого бизнес гигантов был подорван. Об этом американским журналистам сообщили знакомые с этим вопросы источники.