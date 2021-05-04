Нефть Brent подорожала до $69 впервые с 15 марта

https://static.news.ru/photo/678640de-acd1-11eb-b5b0-96000091f725_660.jpg Фото: Mark E. Gibson/Danita Delimont/Global Look Press

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2021 года на лондонской бирже ICE прибавила 2,19% и достигла отметки в $69,04. Такой показатель в последний раз фиксировался 15 марта, передаёт «Москва 24».

Согласно данным торговой площадки, к 14:03 Brent росла на 1,95% — до $68,88. Стоимость нефти марки WTI увеличивалась на 1,85%, до $65,6 за баррель.

Ранее сообщалось, что цены на нефть продолжают расти и стремятся достигнуть $70 за «бочку» марки Brent. Как сообщили эксперты отдела финансовой аналитики ФБА «Экономика сегодня», основным позитивным фактором стали планы Евросоюза ослабить ограничения на въезд для туристов, которые сделали прививку. Послабления в ЕС могут быть приняты уже 5 мая.

Ранее глава отдела исследований сырьевых рынков Goldman Sachs Джеффри Карри заявил, что мировой спрос на нефть в ближайшее время может вырасти на 5,2 млн баррелей в сутки. Эксперт предрёк рынку нефти новый суперцикл. Так, в III квартале текущего года он может подняться с 94,5 млн баррелей до 99,7 млн баррелей в сутки.