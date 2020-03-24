https://static.news.ru/photo/e237e85e-6e03-11ea-8058-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Цена на нефть марки Brent опустилась до $26,69 к закрытию торгов на бирже ICE в Лондоне. Баррель подешевел на 1,26%.

В течение дня Brent дорожала до $28,5, но в итоге опустилась ниже результата 23 марта. Нефть марки WTI снизилась на 0,77% — до $23,18 за баррель.

Курс доллара и евро к рублю также снизился. Американская валюта сегодня стоит 78,75 рубля, европейская — 84,7.