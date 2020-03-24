Цена на нефть марки Brent опустилась до $26,69 к закрытию торгов на бирже ICE в Лондоне. Баррель подешевел на 1,26%.
В течение дня Brent дорожала до $28,5, но в итоге опустилась ниже результата 23 марта. Нефть марки WTI снизилась на 0,77% — до $23,18 за баррель.
Курс доллара и евро к рублю также снизился. Американская валюта сегодня стоит 78,75 рубля, европейская — 84,7.
Как писал NEWS.ru, мировые рынки акций, включая российский, начали день с роста. Фондовый индекс Московской биржи
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