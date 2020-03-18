https://static.news.ru/photo/197bfe0c-691f-11ea-a4bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Nagle/Xinhua/Global Look Press

Мировые нефтяные котировки продолжают своё падение. Стоимость барреля Brent днём 18 марта опустилась более, чем на 5%.

Как свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне, к 16:02 мск цена майских фьючерсов Brent обвалилась до $27,25 за баррель. На таком уровне стоимость этой эталонной марки последний раз была лишь в сентябре 2003 года.

Майские фьючерсы нефти WTI рухнули уже на 9,4%, до $24,78 за баррель.

9 марта углеводородный рынок обвалился более чем на 30%. По масштабу этот кризис стал вторым в истории после снижения 1991 года. Тогда к обвалу нефтяных котировок привела операция «Буря в пустыне», проходившая в Персидском заливе. Сейчас поводом к колебаниям нефтяных цен стал провал переговоров ОПЕК+. Россия отклонила предложение о допсокращении добычи на 1,5 млн баррелей в сутки, но, несмотря на это, картель решил ввести новые меры поддержки.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию на нефтяных рынках. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал нынешнюю цену на нефть низкой и отметил, что «хотелось бы выше».

Как писал NEWS.ru, ранее издание The American Conservative назвало цель России в нефтяной войне. Авторы публикации утверждают, что Москва давно готовилась к такому сценарию на рынке и в состоянии сбалансировать бюджет.