Недельный средний чек россиянина вырос на 37 рублей

https://static.news.ru/photo/d720e7cc-c128-11ea-bcc6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Холдинг «Ромир» провёл исследование и выяснил, что недельный средний чек россиянина за период с 29 июня по 5 июля вырос на 37 рублей.

На неделе с 29 июня по 5 июля средний чек резко вырос и остановился на уровне 604 рублей. По сравнению с аналогичной неделей прошлого года средний чек продемонстрировал рост на 81 рубль, — цитирует исследование RNS.

По словам аналитиков, такая динамика среднего чека говорит о том, что россияне стали значительно реже посещать магазины. Однако на этой неделе заметно наиболее резкое изменение частоты за последние годы. Рост недельного чека также связан с тем, что россияне долго не имели возможности приобрести необходимые им товары. В частности, речь идёт о бытовой технике, смартфонах и мебели. В опросе приняли участие 40 тысяч жителей России.

Как информировал NEWS.ru, жители страны стали чаще покупать валюту в предвкушении отдыха за границей. Эксперты также заявили о вероятности увеличения спроса после того, как откроются границы.