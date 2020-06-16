Недельные расходы россиян сократились на 3,7%

https://static.news.ru/photo/4a6fe432-afc0-11ea-8e7d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объём повседневных расходов России в период с 8 по 14 июня сократился. В среднем уровень трат типичной семьи на повседневные товары составил 4518 рублей, что на 3,7% меньше, чем неделей ранее.

Согласно индексу недельных расходов (ИНР) исследовательского холдинга «Ромир», показывающим динамику объёма потребления товаров повседневного спроса, среднестатистическая семья за прошедшую неделю потратила на 173 рубля меньше, чем семью днями ранее.

При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы выросли на 16 рублей, или на 0,3%.

Если сопоставить текущее значение недельных расходов со средним значением за последний год, то расходы недели с 8 по 14 июня оказались выше среднего значения на 47 рублей, или 1%, — говорится в сообщении.

По данным «Ромира», в 2019 году наблюдался сезонный скачок трат в связи с дополнительными выходными на День России. В текущем году подобный всплеск не наблюдается в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.

Ранее NEWS.ru писал, что почти половина россиян — 49% — собираются экономить на отпуске и досуге. Ещё 41% откажется от концертов и спа-салонов. Кроме того, граждане готовы экономить на общественном транспорте, посещении кинотеатров и медицинских процедур, а также профилактических лекарствах. К докризисному уровню трат намерена вернуться половина населения.