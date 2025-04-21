Небывалый обвал доллара: как Трамп помог рублю и надолго ли это

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Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 21 апреля 2025-го, составил 81,14 рубля. Он рекордно низкий по отношению к нашей валюте для этого года. NEWS.ru спросил у экспертов, почему американская валюта держится на таких слабых позициях и сколько это продлится.

Какие факторы привели к росту рубля

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер в беседе с NEWS.ru отмечает, что обвал доллара на двухлетний минимум вызван совокупностью причин: высоким экспортом и большим притоком валюты на рынок параллельно с низким импортом и слабым спросом на иностранные деньги в России.

Кроме того, влияет расширенное предложение валюты на рынке от Центробанка по бюджетному правилу. Ведь если фактические доходы страны меньше плановых, то недостаток Минфин забирает в валюте из Фонда национального благосостояния и конвертирует в рубли — то есть продает валюту.

Также влияет переговорный процесс между Россией и США. В это же время происходит сильное падение самого доллара к корзине резервных валют до уровней начала 2022 года. Соответствующий индекс DXY уже у 98,3 пункта, а в январе был выше 110. Тем временем в России высокая ключевая ставка снижает спрос на валюту и повышает привлекательность безрисковых рублевых инструментов.

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«На таких вводных рубль закономерно становится самой сильной нацвалютой в мире. Но к концу весны возможны изменения факторов, и иностранные деньги смогут отскочить [вверх]: экспорт снизится, импорт увеличится, а Центробанк может приступить к смягчению денежно-кредитной политики», — рассказал Зельцер NEWS.ru.

Аналитик прогнозирует курс доллара в ближайший месяц-два ближе к 90. «Возможно, с поправкой на биржевую волатильность сейчас и формируется ценовое дно инвалют», — предполагает он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как влияют на рубль геополитика и налоговая отчетность

Основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев также отметил в комментарии для NEWS.ru комплекс факторов, приведших к резкому снижению курса доллара, главный из которых — сезонное усиление рубля. «В апреле на рынке традиционно наблюдается повышенный спрос на рубли из-за налогового периода: крупные компании конвертируют валютную выручку для выполнения обязательств перед государством. Это формирует временное, но ощутимое давление на доллар», — говорит Астафьев.

Участники рынка позитивно восприняли ряд геополитических сигналов, и на ситуацию также повлияло ослабление самого доллара на мировом уровне. Инвесторы опасаются негативных последствий от введения США новых импортных пошлин, что снижает доверие к американским деньгам и способствует оттоку капитала в другие валюты.

Астафьев считает, что текущий курс вряд ли сохранится надолго. После завершения налогового периода рубль может ослабнуть, и доллар вернется в более привычный диапазон — около 95 рублей.

Какова роль Китая в ослаблении доллара

Руководитель управления аналитических исследований «АВИ Кэпитал» Дмитрий Александров подчеркивает, что доллар дешевеет на фоне торговой войны США с КНР, которая далека от завершения. «В итоге мы видим снижение как доллара, так и юаня относительно основных мировых валют. Рубль при этом крепок благодаря сравнительно низкому спросу на валюту внутри страны от импортеров (которые налаживают альтернативные механизмы) и продажам золота и валюты со стороны Центробанка и Минфина», — Александров комментирует ситуацию NEWS.ru.

В течение месяца положение может начать несколько меняться, и притоки валюты будут меньше, так что рубль может слабеть. Но в случае успеха на геополитическом треке давление на курс будет менее выраженным — многое будет зависеть от характера ослабления санкций, отмечает Александров. Таким образом, доллар может стоить вскоре и 75, и 95 рублей.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Риски ослабления рубля на фоне сокращения профицита торгового баланса и возможного смягчения монетарной политики ЦБ смещены на конец второго квартала», — считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман.

Он также подчеркнул в разговоре с NEWS.ru, что рубль с декабря прошлого года находится в устойчиво растущем тренде благодаря позитивному геополитическому фону и высокой процентной ставке Банка России. Но, по прогнозу Минэкономразвития, уже к концу 2025 года доллар, несмотря на снижение среднегодового курса, взлетит до 98,7 рубля.

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