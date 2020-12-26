Не все и не всегда: кто в России получит тринадцатую зарплату

Перед Новым годом многих россиян волнует вопрос получения тринадцатой зарплаты. Правда, выплачивают её не везде и не всем, зато счастливчики порой получают премию, размер которой превышает оклад. NEWS.ru выяснял, кто может рассчитывать на дополнительное денежное вознаграждение и можно ли заставить работодателей платить своим работникам перед новогодними праздниками.

По мнению экспертов, попытка урегулировать тринадцатую зарплату в России на законодательном уровне ни к чему хорошему не приведёт. Её нельзя получить, но можно заработать, указывают они.

Тринадцатая зарплата, или по-другому годовая премия, появилась ещё во времена Советского Союза и с некоторыми изменениями сохранилась до нашего времени. Именно в СССР начали выплачивать дополнительную выплату, которая начислялась по итогам года всем работникам предприятия или учреждения и, как правило, была фиксированной, равной среднемесячной зарплате или окладу. За это тринадцатая зарплата и получила своё народное название.

Годовая премия существовала не только в СССР. К примеру, гораздо раньше в США начали премировать работников к Рождеству, аналогичные выплаты были и в некоторых других странах. Правда, на Западе размер тринадцатой зарплаты зависел прежде всего от результатов работы за год (в отличие от советской системы), причём нередко его привязывали не к достижениям конкретного работника, а к финансовым достижениям фирмы, иными словами, к прибыли.

В современной России премию тоже нужно заслужить. Она зависит от итогов работы за год, трудовой дисциплины, добросовестного выполнения своих обязанностей и так далее. Во многих компаниях она выплачивается только тем работникам, чей отдел полностью выполнил годовой план.

Годовая премия может быть не только поощрением, но и наказанием. Хотя для отказа в выплате или её сокращения должны быть веские причины. Например, прогулы, нарушение трудовой дисциплины, халатность могут лишить сотрудника ежегодной премии в качестве «штрафа».

Сергей Булкин/NEWS.RU

Трудовой кодекс России никак не регламентирует выплату тринадцатой зарплаты или годовой премии, однако премирование в нём присутствует как способ поощрения работников. То есть работодатель имеет право (но не обязанность) поощрять своих сотрудников материально или нематериально (ст. 191 ТК РФ). Налоговый кодекс, между тем, устанавливает, что любая компенсация или стимулирующая (поощрительная) выплата считается расходом на оплату труда сотрудника. А это значит, что с тринадцатой зарплаты снимают подоходный налог в размере 13% и страховые взносы.

2020 год выдался трудным для многих российских предприятий, прибыль сменилась убытками, так что работникам вряд ли стоит рассчитывать на материальное поощрение. Согласно опросу HeadHunter, больше половины россиян (56%) в этом году не получат традиционных премий по итогам работы за год. Лишь каждый девятый признался, что получит ежегодную тринадцатую зарплату в полном объёме, а каждый шестой заявил, что точно не получит премию в этом году, хотя обычно её выплачивали регулярно. Около трети респондентов даже не знают, расщедрится ли их компания на годовую премию или нет.

В некоторых странах выплата дополнительной зарплаты (а то и двух) прописана законодательно — это прежде всего страны Латинской Америки, а также Филиппины. К слову, не самые экономически успешные страны. На Филиппинах работники обязательно должны получить тринадцатую зарплату до 24 декабря.

Аналогичный опыт имеется и в некоторых странах Европы. Относительно недавно тринадцатая и даже четырнадцатая зарплаты были прописаны на законодательном уровне в Италии. Тринадцатая (в тридцатые годы XX века её называли «рождественский бонус») — выплачивается всем наёмным работникам, занятым во всех сферах деятельности. Она представляет собой дополнительную заработную плату в рождественско-новогодний период. Работодатель может её приурочить как к рождественским праздникам, так и выплатить после них.

Четырнадцатая зависит исключительно от условий коллективного договора, регулирующих величину и условия выплаты «бонуса». Её выплачивают только в некоторых рабочих сферах, обычно в июне или июле. На четырнадцатую зарплату имеют право даже пенсионеры, чей возраст превышает 64 года, а ежегодный доход составляет менее €9,7 тыс. в год.

В Испании долгое время тринадцатая зарплата была обязательной, однако в 2012 году власти решили отменить её для госслужащих, оставив только для работников с доходом ниже полуторного минимального размера оплаты труда.

В России, как уже было сказано, тринадцатая зарплата выплачивается на усмотрение и по воле работодателя — Трудовой кодекс данное желание (нежелание) работодателя никак не регулирует. Иными словами, никто не вправе заставить его платить годовую премию. При этом работодатель может уменьшать или увеличивать её по своему усмотрению, а также самостоятельно устанавливать формулы расчёта премии.

Человеку нужна дополнительная мотивация для более эффективной работы, а тринадцатая зарплата является инструментом стимулирования, отмечают эксперты.

Сергей Булкин/NEWS.RU

Данный инструмент достаточно активно применяется компаниями. Возможность премиальных выплат, их размер и формулу расчёта устанавливает, как правило, руководитель предприятия. Большой плюс данной формы поощрения состоит в том, что он учитывает как индивидуальные достижения сотрудника, так и возможности компании, то есть носит 100% стимулирующий характер как для сотрудника, так и для развития бизнеса в целом. Мария Петровская завкафедрой бухучёта, аудита и статистики РУДН завкафедрой бухучёта, аудита и статистики РУДН

При этом эксперты не видят смысла делать подобные выплаты обязательными. Закрепление тринадцатой зарплаты на законодательном уровне нецелесообразно, полагает завкафедрой бухучёта, аудита и статистики РУДН Мария Петровская. По её словам, при введении таких механизмов нужно учитывать, что возможности работодателя имеют ограниченный характер, и если у компании нет достаточных средств, то премиальные выплаты приведут к ухудшению ситуации в компании.

Формулировка «тринадцатая зарплата» приведёт к завышенным ожиданиям сотрудника, получается, что данная выплата должна быть произведена независимо от результатов труда, даже в случае, если сотрудник работал неэффективно. Мы должны понимать, что если прописать такую норму в законе, то лишить потом сотрудника такой выплаты будет очень проблематично, — считает эксперт.

Рассматривать тринадцатую зарплату в качестве средства для стимулирования потребительского спроса тоже не стоит. Часть компаний сегодня вынуждены снизить величину оплаты труда в связи с неблагоприятными условиями для ведения бизнеса, и дополнительные выплаты для многих просто невозможны по причине отсутствия средств, объясняет Петровская.

Годовые (новогодние) премии всегда были прерогативой работодателя, таковой и останутся, полагает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Законодательно это не закреплено, что правильно. В противном случае это, по сути, противоречило бы здравому смыслу — за что платить дополнительный оклад, если работник ничем не отличился? Для стимулирования и поощрения существуют премии, в том числе и новогодняя. По итогам года сотруднику могут, к примеру, повысить зарплату. Не лучше ли это новогодних выплат? Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Если допустить, что государство отменит обязательные социальные отчисления по отношению к тринадцатой зарплате (чтобы стимулировать работодателей платить тринадцатую зарплату), то назревает вопрос: каким образом это будет проведено законодательно? В социальных институтах и ФНС начнётся жуткая путаница, к тому же не исключены злоупотребления с такими выплатами, полагает Алексей Кричевский. К примеру, на работу в ноябре — декабре будут приниматься «мёртвые души», которым станут выплачивать тринадцатые зарплаты, а деньги перетекать в карман особо предприимчивых бизнесменов.

Заставить работодателей выплачивать тринадцатую зарплату тем, чей доход соизмерим с МРОТ, тоже вряд ли возможно.

Есть вероятность, что тринадцатая зарплата будет составляться из остальных двенадцати. То есть каждый месяц сотрудник просто станет получать чуть меньше, — говорит эксперт.

При этом Кричевский напоминает, что в России существует несколько форм трудоустройства — от проектной работы до вахт и стандартной пятидневки. Наиболее логичным эксперт видит прописывание в договоре условий для получения годового бонуса в виде дополнительного оклада. Это могут быть какие-то трудовые показатели, KPI, вот тогда это действительно имело бы смысл, резюмирует он.