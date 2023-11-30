«Не вижу необходимости»: экономист о запрете экспорта топлива Глава НТС Баженов: запрещать экспорт топлива из России нет необходимости

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В запрете экспорта российского топлива на данный момент нет необходимости, заявил глава аналитического центра «Независимый топливный союз» (НТС) Григорий Баженов. В разговоре с «360» экономист подчеркнул, что на топливном рынке ситуация стабильная, а цены на бензин приемлемы.

По идее, речь идет о том, что в условиях запрета идет затоваривание внутреннего рынка и цены на бензин не растут. Идея в этом, но я не вижу необходимости в этом сегодня. Цены очень приемлемые и на АИ-92, и на АИ-95, — отметил эксперт.

Баженов уточнил, что сообщения о вероятной попытке вновь ограничить экспорт топлива являются пиар-ходом. По словам экономиста, данная тема достаточно популярна в СМИ, поэтому «на ней можно набить себе цитируемость». Реальных причин для подобных ограничений нет.

О возможном запрете на экспорт топлива до этого заявил депутат Госдумы Игорь Ананских. По словам парламентария, ограничения будут приняты при условии роста цен.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что правительство России может в ближайшее время принять решение о продаже части объемов топлива, реализуемого на бирже, через фьючерсные контракты. Он добавил, что внутренний рынок полностью обеспечен топливом.