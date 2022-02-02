Не только геополитика: названы новые факторы давления на рубль

Риски для рубля, помимо геополитического фактора, представляют ужесточение политики ФРС США, возможная слабость на мировых фондовых рынках, рост предложений по нефти и двузначная инфляция в России. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

По словам эксперта, аналитики уже ожидают четыре-пять повышений учётной ставки в США в 2022 году.

Это может повысить стоимость доллара на рынке форекс и простимулировать приток в американскую валюту спекулятивного капитала из активов развивающихся стран, в том числе и рублевых активов, — сказал Суверов.

Также он обратил внимание на падение мировых фондовых рынков, случившееся в январе. По его мнению, слабость глобальных рынков способна снизить аппетит к риску у инвесторов, что убавит интерес к российской валюте.

Также эксперт опасается роста предложения по нефти, что приведёт к снижению её цены, которая поддерживает рубль. Что касается покупательной способности у рубля в РФ, то её подрывает высокая инфляция.