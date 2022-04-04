«Не терять время»: «РТС-тендер» рассмотрел состояние госзакупок

Электронная площадка «РТС-тендер» представила обзор состояния сферы государственных закупок в России, соответствующий документ есть в распоряжении NEWS.ru.

Согласно обзору, на госзакупки будут влиять две главные экономические задачи ближайших лет — необходимость сохранения рабочих мест и потребность в замещении объёма производства тех компаний, которые ушли с российского рынка.

Обе задачи связаны и могут быть решены через создание новых компаний с преемственностью технологий или их адаптацией под возможности российского сектора, отмечено в документе.

Для полного решения этих задач потребуется не один год, однако уже сейчас ситуация меняется ежедневно и в результате экономика обретает большую самостоятельность и независимость. Более полная картина будет видна в течение 3–4 месяцев, считают в операторе «РТС-тендер» и отмечают, что в сфере госзаказа не так много меняется, но всё же есть моменты, на которые следует обратить внимание.

Самый острый вопрос — это вопрос закупочных цен. Актуальных цен на рынке нет, точнее время актуальности цены определяется понятием «здесь и сейчас», что создает серьезные сложности для работы заказчиков. Это явление рождает манипуляции со стороны небольшой части поставщиков, которые инициируют расторжение контрактов, не всегда целесообразное, — отметил генеральный директор электронной площадки «РТС-тендер» Владимир Лишенков.

gkgz.ru

За таким решением стоит скорее желание перестраховаться, нежели объективные риски неисполнения контрактов, по которым сейчас можно менять существенные условия, чего никогда не было раньше, добавил Лишенков. Всего, по данным Единой информационной системы (ЕИС), с начала этого года прекращено исполнение более чем шести тысяч госконтрактов (для сравнения: за кризисный 2020-ый было отменено 54 тысячи закупок —2,5% от общего числа — на 743 млрд рублей).

Однако все госзаказчики остались на рынке, их бюджеты сохранены, планов по замораживанию или урезанию нет, напротив, внутренний спрос может стать одним из катализаторов развития нового производства. Задач заказчиков в области выполнения нацпроектов и региональных программ никто не отменял, здесь всё довольно стабильно.

Тем не менее большее количество поставщиков, в том числе производственные компании, не могут гарантировать, что установленная цена не изменится завтра или что заявленный товар будет в наличии. Причины — доля товаров иностранного производства довольно высока, ещё выше доля импортных составляющих производственного процесса — технологий, комплектующих. Их отгрузка в настоящий момент приостановлена.

К нам сейчас обращаются многие клиенты, просят проанализировать рисковые зоны по категориям товаров. К примеру, недавно мы делали такой анализ закупок для одного из субъектов РФ. В списке из 350 позиций более 50% импорта по объему присутствует в закупках медоборудования, инструментов, электронных компонентов, однолетних культур, металлообрабатывающего оборудования, печатных плат и другого, — сказал Лишенков.

Следующий шаг — оперативно сформировать картотеку российских производителей под рисковые категории, связаться с ними, предложить закупки региона, а далее региону предоставить списки таких производителей с оценкой вероятности их участия в закупках, добавил генеральный директор «РТС-тендер».

Важно не терять время и быстро помочь встретиться спросу и предложению. Поэтому мы активно приглашаем поставщиков со всей России к сотрудничеству, мы обязательно поможем, — заверил Лишенков.

На площадке «РТС-тендер» под эту инициативу сформирована отдельная группа специалистов, они консультируют бизнес как по особенностям работы площадки, так и по нюансам конкретных процедур.

Обсуждаются следующие решения.

Заказчики активно обсуждают развитие института офсетных контрактов. Это долгосрочный договор поставки, по которому поставщик принимает на себя инвестиционные обязательства.

Решение действительно хорошее и незаслуженно не распространённое сейчас, оно позволяет урегулировать сразу три момента: заказчики инвестируют в развитие производства по необходимым им направлениям, потребность в которых не меняется годами; поставщики обретают гарантии спроса будущих периодов и могут сосредоточиться на развитии; развитие требует дополнительного штата — это создаст необходимые рабочие места, — заявил генеральный директор площадки.

Для успешной реализации такого решения важны продуманные и слаженные действия на всех уровнях: федеральных и региональных властей, инвесторов, бизнеса, особенно субъектов МСП, которые являются основой развития экономики, отмечается в обзоре. И офсетные контракты пока не так распространены. За всё время их было семь: шесть в Москве и один в Московской области.

Однако «большие данные», с которыми работают электронные площадки на протяжении 8 лет их существования, позволяют проводить любые виды анализа закупок.

У «РТС-тендер» 712 тысяч участников с действующей аккредитацией. Компания может связать каждого с заказчиком, который гарантированно приобретет товары и услуги, отмечено в документе.