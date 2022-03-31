Не так страшен штраф: как долго можно не платить за ЖКХ

Правительство РФ не планирует вводить мораторий на взыскание задолженности за «коммуналку», как это было в пандемийном 2020 году. Вместо этого пени и штрафы за просроченные платежи отвязали от выросшей до 20% ключевой ставки ЦБ. И тем не менее они растут быстрее чем, сами тарифы на услуги ЖКХ. По счетам так или иначе придётся платить. В противном случае должник рискует нарваться на неприятности. NEWS.ru разбирался насколько можно отложить коммунальные платежи, что грозит за их неуплату и есть ли возможность избежать наказания.

Отвязались от ставки

Согласно действующему закону, если счёт за коммунальные услуги не оплачен, начисляются пени в размере 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день просрочки, начиная с 31-го дня после наступления срока платежа, а если долг не будет погашен и на 91-й день, неустойка повысится до 1/130 ставки (согласно пункту 14 статьи 155 Жилищного кодекса РФ).

Исходя из текущей ключевой ставки, которая в феврале выросла до 20%, начисленная сумма пени могла бы больно ударить по кошельку должника. За первые три месяца по долгам ЖКХ должны были бы начислять 0,07% в день, далее — по 0,15% в день вплоть до полного погашения задолженности. При этом законом допускается, что неустойка может превысить и сам долг. На проблему обратил внимание вице-премьер Марат Хусунуллин, заметивший, что максимальная величина пени в случае привязки к 20% ставке оказалась бы несоразмерной платежам граждан за ЖКУ.

Поэтому для расчёта было решено использовать значение ставки, действовавшее до повышения. А это уже не 20%, а 9,5%. Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Но даже несмотря на ограничение размер штрафов и пени растёт быстрее зарплат (в январе рост реальных зарплат в годовом выражении составил 1,9%) и даже опережает рост самих тарифов на ЖКХ (во втором полугодии индексация тарифов составит от 2,9% до 6,5% в зависимости от региона). Возможно, некоторые должники всё ещё надеются на поддержку государства, однако мораторий на взыскание пеней за неоплату ЖКУ перестал действовать в 2021 году, а новый мораторий правительство вводить не собирается.

А между тем рынок труда готовы пополнить новые безработные, которые до сих пор трудились в известных зарубежных компаниях. В условиях антироссийских санкций многие предприятия остановили свою работу, а сотрудников отправили в вынужденный отпуск. Хотя все понимают, что за этим отпуском вероятнее всего последует увольнение и, как следствие, потеря источника дохода. А по счетам придёт платить. В противном случае должника ждут проблемы. И начисленные штрафы и пени за неоплату — лишь вершина айсберга.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Не платить можно, но недолго

Для начала стоит определится с тем, что сегодня считается задолженностью. С учётом срока уплаты коммунальных платежей, предусмотренным ст. 155 ЖК РФ, задолженность за предоставленные коммунальные услуги возникает с 11 числа месяца, последующего за периодом оплаты. Как только сумма долга превысила сумму средних платежей за два месяца (среднемесячная плата рассчитывается из норматива потребления, установленные счётчики на нее не влияют), поставщик коммунальных услуг может применять в отношении должника «санкции». Ему могут отключить горячую воду, газ и электричество. Исключение составляют отопление и холодное водоснабжение в многоквартирных домах, которые по закону отключать нельзя.

По словам ведущего юриста компании «Объединённый юридический центр «Парфенон» Павла Уткина, многое зависит от конкретного региона и ресурсоснабжающей организации.

Если разбирать пример Москвы, то «Мосэнергосбыт» может отключить электроэнергию и за два месяца просрочки, и никакие проблемы собственника квартиры компанию волновать не будут. Для восстановления подачи электричества придётся ехать в местный офис компании и оплачивать полностью долг за услугу, а также работу электрика и штраф с пени, которые будут зависеть от суммы просрочки, — рассказывает юрист.

По остальным коммунальным услугам есть предписание, которое запрещает отключение ЖКУ, если за полгода была произведена хотя бы одна оплата по квитанции, уточняет Уткин.

Советник по правовым вопросам юридической группы «Совет» Владислав Журавлёв обращает внимание, что отсутствие платежей за коммунальные услуги ещё не даёт право поставщикам ресурсов самовольно отключать подачу газа, воды, света или тепла. Без предварительного уведомления применять «санкции» даже при очень большой задолженности нельзя.

Ресурсоснабжающая организация обязана предупредить должника о готовящемся отключении за 20 дней, дав человеку возможность оплатить долг. Причём сделать это она должна способом, при котором можно будет доказать, что информация дошла до адресата. Это может быть, к примеру, уведомление под расписку при личном визите, заказное письмо, сообщение в платёжке, телефонный звонок с записью разговора или письмо на электронную почту.

Если электричество отключили без уведомления, должник может оспорить его в суде и подать жалобу в прокуратуру, говорит Журавлёв. К сожалению, на месте с управляющей компанией договориться получается не более, чем в 5% случаев, признаёт Уткин.

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Не доводи до суда

Тем не менее, случаев прекращение подачи ресурсов, когда просрочка составляет менее четырёх месяцев, на практике почти нет, отмечает юрист. Чтобы коммунальщики отключили газ или воду должник должен не платить по счетам полгода и более. Но тогда ситуация может дойти и до суда, результатом которого может быть как взыскание части доходов приставами в пользу управляющей компании и даже арест имущества вплоть до его реализации с торгов, добавляет эксперт.

Инициатором подачи искового заявления в суд с целью взыскания задолженности может стать управляющая компания, у которой автоматически возникает задолженность перед поставщиками ресурсов, а также сами поставщики ресурсов, если собственники взаимодействуют с этими организациями напрямую (или через ТСЖ).

В теории за коммунальные долги человек может быть даже выселен из квартиры. Много зависит от того, находится квартира в собственности или принадлежит муниципальным образованиям, рассказывает член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова:

Если квартира приватизирована (находится в собственности), то выселение, как «санкция» за долги по ЖКХ, законодательством РФ не предусмотрено. Действительно могут быть начислены пени и штрафы, но напрямую выселить собственника и лишить его права собственности за долги не получится, — поясняет эксперт.

Если должник проживает в квартире по договору социального найма, освободить её его попросят по решению суда после полугода неуплаты за коммунальные услуги, отмечает Спиридонова. Однако выселение за долги по ЖКХ — это крайняя мера. Если должник начнёт погашать долг хотя бы частями, то суд прогнозируемо, но с учётом фактических обстоятельств и сумм, поступающих для погашения долга, может отказать в выселении, продолжает эксперт.

Жизнь нередко преподносит неприятные сюрпризы. И если человек попал в сложную финансовую ситуацию, эксперты рекомендуют первым делом обратиться в управляющую компанию (ТСЖ и т.п.) для согласования отсрочки или рассрочки по оплате ЖКУ. Теоретически у граждан, оставшихся без доходов, есть возможность подать заявку на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, но в этом случае будет считаться доход за последний год, то есть сам факт «свежей» потери работы большого влияния не окажет, признаёт Уткин.