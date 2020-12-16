Не стоит драматизировать: в ЦБ обещают крепкий курс до 70 рублей за доллар

Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнёров РФ с учётом инфляции), по предварительной оценке, в январе — ноябре снизился на 16,8%, в ноябре — вырос на 0,4%, следует из нового отчёта Центрального банка РФ «Основные производные показатели динамики обменного курса рубля». Пока в мире продолжается пандемия, а экономики стран остаются достаточно замкнутыми, снижение рубля, скорее всего, продолжится, волнуются экономисты.

В регуляторе констатируют, что реальный курс рубля к доллару в ноябре вырос на 1,4% по сравнению с октябрём, к евро — на 0,8%. При этом номинальный курс рубля к доллару вырос в ноябре на 0,7%, к евро — на 0,2%.

Снижение курса рубля почти на 17% с начала года является достаточно весомым, однако оно вполне соответствует сложившейся ситуации, сказал NEWS.ru директор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов. Пандемия коронавируса обвалила цены на нефть и металлы, которые составляют львиную долю российского экспорта, что негативно отразилось и на отечественной валюте, уточняет аналитик.

Тем не менее я не склонен драматизировать ситуацию. Колебания валютного курса являются присущим для рыночной экономики явлением и позволяют сглаживать внешние экономические шоки. Рядовому потребителю, на мой взгляд, более важен общий уровень инфляции, который составляет 4,1% с начала года (согласно данным Росстата). Вениамин Каганов директор Ассоциации развития финансовой грамотности при Центробанке РФ директор Ассоциации развития финансовой грамотности при Центробанке РФ

Конечно, важную роль для сокращения потребительских рисков в этой ситуации играет личная финансовая осмотрительность. Рискованно паниковать и бросаться в обменники, чтобы получить дополнительный доход на разнице валют. Нужно помнить, что любые события на мировых рынках отражаются на курсах валют и могут иметь отложенный эффект.

Кроме того, опасно в нестабильное время хранить деньги «в одной корзине» и заниматься инвестициями, если вы не имеете достаточной квалификации для этого.

В настоящее время наблюдается укрепление российской валюты. Это связано с оптимизмом на фондовых и сырьевых рынках в отношении скорого создания и распространения вакцины от COVID-19 и разблокировки мировой экономики. На этом фоне растут цены на сырьё и подстёгивают спрос на рубль. Надеюсь, что эта тенденция сохранится в ближайшем будущем и можно ждать укрепления курса до 70 рублей за доллар США и к 88 рублям за евро, — прогнозирует специалист из АРФГ.

При этом, добавил Каганов, основными рисками для российской валюты являются ускоряющаяся инфляция, а также геополитические риски, в том числе связанные с возможной сменой политического курса в США.

Снижение рубля — это, с одной стороны, кризисное явление в нашей экономике, с другой — результат политики ЦБ, считает, в свою очередь, кандидат экономических наук, профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Юденков.

В условиях санкций мы не можем наращивать импорт в необходимых объёмах, поэтому нам требуется усиление и укрепление экспорта. Пока в мире продолжается пандемия, а экономики стран остаются достаточно замкнутыми, снижение рубля, скорее всего, продолжится. Юрий Юденков профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС

Насколько тревожно такое снижение

Сергей Булкин/NEWS.ru

Действительно в 2020 году рубль оказался одной из худших валют среди развивающихся стран из-за высокой волатильности курса, объясняет доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова. Так, текущее падение рубля относительно евро уже превысило предыдущие максимумы, когда европейская валюта приближалась к 91,5 рубля в январе 2016 года. Накануне американских выборов президента 3 ноября 2020 года рубль девальвировал на исторические максимумы в 93,76 руб/евро, что составило падение в 25% по сравнению с курсом рубля годом ранее.

Однако по отношению к слабеющему в 2020 году доллару падение рубля не побило предыдущих максимумов, когда американская валюта приближалась к 83,6 рубля в январе 2016 года. На фоне низких показателей инфляции 2020 года падение реального эффективного курса рубля к валютам основных торговых партнёров России в первые три квартала года выглядело тревожно, но удалось переломить тенденцию стремительной девальвации рубля, несмотря на мощное негативное влияние пандемии на экономику России.

Этому способствовало много факторов, в т. ч. бурный подъём конъюнктуры фондовых рынков мира, рост аппетита к риску инвесторов и их интерес к развивающимся рынкам, как Россия, оптимистичные новости о применении вакцины и пр. Диана Степанова доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова

Но теперь возникает резонный вопрос, как долго будет восстанавливаться «условно сбалансированный» курс рубля или нам ждать теперь пока только ослабления рубля. По мнению Степановой, в ближайший год мы будем видеть достаточно сложную экономическую ситуацию в стране, поэтому на сильное укрепление курса рубля в 2021 году не приходится рассчитывать. В России продолжается мягкая рецессия экономики, снижение реальных располагаемых доходов населения и бизнеса, падение положительного сальдо торгового баланса России, сокращение российского экспорта.

Среди возможных позитивных факторов для дальнейшего укрепления рубля, по её словам, можно выделить рост цен нефтяного рынка, ослабление пандемии и усиление государственной финансовой поддержки населения, малого бизнеса и пострадавших отраслей экономики. Реалистичным выглядит возможность укрепления рубля относительно доллара на 3–4% в 2021 году. На ближайший год ожидается рост рыночных значений в России относительно текущих фондовых котировок при сохранении (а также без явного ухудшения) макроэкономической ситуации, что может способствовать укреплению рубля.

При благоприятном развитии событий в ближайшие месяцы возможно дальнейшее укрепление российской валюты до значений 70–72 рубля за доллар и 86–87 рублей за евро. В случае нарастания негативных тенденций (в т. ч. вследствие антироссийской санкционной риторики администрации Байдена в январе-феврале 2021 года, несогласованности действий стран ОПЕК и падения цен на нефть) нельзя исключить девальвационный возврат курса национальной валюты к рубежам 78–79 за доллар и 92–94 за евро, — поделилась своим прогнозом с NEWS.ru специалист из «Плехановки».