Не прячьте ваши денежки по банкам и углам: с января расходы под контролем

С 10 января 2021 года в России вступят в силу поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ. Они расширят подпадающие под контроль властей денежные операции. Об этом NEWS.ru рассказали в Центробанке. Эксперты считают, что данные меры не сильно повлияют на крупный бизнес, так как в основном он давно уже работает вбелую. Зато затронет малый бизнес и гражданские доходы. Однако россияне всё равно найдут лазейки.

Как сообщили в пресс-службе Банка России, принятые поправки направлены на реформирование института обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом. Сведения о таких операциях подлежат обязательному контролю и представляются финансовыми организациями в Росфинмониторинг.

Эта норма была в законе и раньше. Не изменились и пороговые суммы операций, которые подлежат контролю — это 600 тыс. рублей и выше или расчёт по сделке с недвижимым имуществом на сумму от 3 млн рублей, — проинформировали в ЦБ.

При этом, отметили в регуляторе, поправки определяют дифференцированный подход к выявлению операций, подлежащих обязательному контролю в зависимости от вида финансовой организации. Теперь за каждой финорганизацией закреплён свой вид таких операций.

Так, например, банки должны выявлять только расчётные операции, ранее они выявляли и сделки. Это позволит снизить регуляторную нагрузку как на банковский и другие секторы финансового рынка, так и на их клиентов с точки зрения запросов документов и информации. Перечень операций, подлежащих обязательному контролю, приводится в соответствие с существующими рисками в сфере противодействия отмывания денег и финансирования терроризма.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как пояснил директор Ассоциации развития финансовой грамотности (связана с ЦБ) Вениамин Каганов, новый закон направлен на борьбу с легализацией, то есть отмыванием, доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма.

Проще говоря, добропорядочным гражданам и бизнесу совершенно не о чем волноваться.

Благодаря новым нормам будут эффективнее перекрываться финансовые потоки незаконного вывода средств за рубеж, легализация коррупционных доходов, а также финансирование различных преступных сообществ и террористов, угрожающих благополучию населения. Вениамин Каганов директор Ассоциации развития финансовой грамотности (связан с ЦБ РФ) директор Ассоциации развития финансовой грамотности (связан с ЦБ РФ)

Данные меры не сильно повлияют на крупный бизнес, так как в основном он давно уже работает вбелую, замечает партнёр адвокатского бюро «Щеглов и партнеры» Муса Абдурахманов. По его словам, представители малого бизнеса всё же попытаются работать по-старому, так как из-за современных экономических реалий они не всегда могут позволить себе работать добросовестно. А вот что касается сделок с недвижимостью, старые «схемы» риелторов больше не будут работать, отметил эксперт.

В основе данных мероприятий, как представляется, лежат различные причины, связанные не только с пандемией и мерами по господдержке в данной ситуации, но и другими обстоятельствами, среди которых важное место занимают как внешне-экономические, например, государственный долг, так и внешне-политические, касающиеся обострения обстановки в приграничных районах нашего государства, говорит руководитель программы «Международная экономическая безопасность» ИМЭБ РУДН Мария Глинская.

Кроме того, важную роль здесь играет увеличение внутри страны преступлений террористической направленности, которые требуют, несомненно, определённых финансовых затрат. Дополнительным внутренним фактором является увеличение мнимых сделок с имуществом, что в свою очередь влечёт за собой сокращение налоговых поступлений в бюджет.

Поэтому в данных условиях обострения как внешней, так и внутренней обстановки, важное значение приобретает роль государственного контроля за функционированием различных социальных элементов, а также за основным средством осуществления ими противоправных деяний, финансами. Этот закон призван не только иметь карательную, но и воспитательную функцию для повышения сознательности граждан. Мария Глинская руководитель программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса (ИМЭБ) РУДН руководитель программы «Международная экономическая безопасность» Института мировой экономики и бизнеса (ИМЭБ) РУДН

Дополнительный контроль — это всегда неприятно, но надо понимать, что усиление финансового контроля — это не российское изобретение, а общемировой тренд — «закручивание гаек» по линии Money Laundering (отмывания денег) и ФАТФ, указывает руководитель программы «Цифровая экономика» ИМЭБ РУДН Софья Главина.

По суждению председателя «Финпотребсоюза» и экс-председателя Федеральной комиссии по ценным бумагам России Игоря Костикова, этими нововведениями Россия хочет взять за образец американскую систему контроля за финансовыми оборотами граждан, на которую ориентируется ФАТФ. В Штатах доходы очень прозрачные, там не только доходы проверяются, но и расходы. Но до последнего мы пока ещё не доросли, подчеркнул Костиков.

В России, безусловно, усиление мер финансового контроля проводится и в фискальных целях. Преследуется цель максимально сузить возможности граждан уходить от налога. Меры будут использоваться и для создания трудностей финансирования оппозиционной деятельности. Ужесточение фискального гнёта — дополнительное бремя для банков. Если банки как агенты валютного контроля берут плату с клиентов за обслуживание, а получаемые доходы позволяют содержать отделы валютного контроля, то всё, что связано с финмониторингом, для банка это чистый минус и увеличение издержек. Софья Главина руководитель программы «Цифровая экономика» ИМЭБ РУДН руководитель программы «Цифровая экономика» ИМЭБ РУДН

По мнению эксперта, после введения новых правил изобретательные и вольнолюбивые россияне изыщут способы обхода этих правил. Это будет дробление платежей, уход в нал. Ведь теневой сектор никуда не делся. Это приведёт к росту спроса на обналичивание средств и удорожанию этой операции на сером рынке. Рынок уже стал более опасным и дорогим.

К тому же мы уже наблюдали во II или III кварталах 2020 года всплеск оборота наличных денег. Еще появятся юридически легальные финансовые модели, которые позволят оставаться в рамках закона, но уходить от контроля, — резюмировал эксперт.