«Не ожидали, что Европа так поступит»: экономист назвал валюту токсичной

Доллар и евро резко стали токсичными для россиян, заявил член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев изданию infox.ru. Он отметил, что внешняя торговля России уже перешла с евро на юань, но Европа всё-таки важный торговый партнёр для страны.

Для нас доллар и евро стали токсичными. Я могу сказать, что мы ещё с 2017 года перевели внешнюю торговлю с евро на юань с Китаем. Но мы не ожидали, что Европа так поступит, поскольку она является важным внешнеторговым партнером. Теперь доллар и евро для нас — токсичные деньги. Тактически гражданам говорить, кроме как о депозитах в рублях, вообще не о чем вещать. Как откроется биржа, как высокорисковые активы подойдут акции, — сказал Разуваев.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил, что часть валютных резервов России находится в китайских юанях и российская сторона будет их использовать. Он добавил, что западные санкции лишили Россию доступа к $300 млрд и оказывают давление на КНР, чтобы ограничить возможность пользоваться российскими накоплениями.

Он отметил, что заморозка суверенных активов России привела к некоторым трудностям с исполнением обязательств, в частности долговых. Принято решение об исполнении внешнеторговых контрактов в рублях.