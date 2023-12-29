«Не от хорошей жизни»: аналитик об уходе иностранных компаний из России Аналитик Дроздов: западные компании ушли из России из-за давления правительств

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иностранные компании были вынуждены уйти с российского рынка из-за давления местных правительств, заявил финансовый аналитик Сергей Дроздов. В разговоре с журналом «Компания» эксперт отметил, что они покинули Россию «не от хорошей жизни». По его мнению, компании даже при отсутствии желания продолжат уходить с российского рынка из-за активной антироссийской риторики Запада.

Не от хорошей жизни, конечно, они уходят. Российский рынок для многих из них был высокомаржинальным, — пояснил аналитик.

Дроздов подчеркнул, что при этом ряд американских компаний не покинул Россию, такие бренды «потихонечку сидят и не отсвечивают». Он предположил, что сильнее всего на уходе с российского рынка потеряли европейские компании.

Мы до конца не знаем, какие у них там соглашения относительно продажи бизнеса. Возможно, когда ситуация стабилизируется, мы придем к каким-то мирным договоренностям и частичному снятию санкций, то услышим новости о возвращении иностранцев, — допустил Дроздов.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер ранее заявил, что западные компании хотят возвращения на европейский рынок российского газа. По его словам, Европа всегда потребляла газа больше, чем добывает, и спрос на него в ближайшие десятилетия будет только расти.