«Гидру не одолеть»: финансист оценил повышение инфляции до 11% в январе

Монетарными инструментами с мировой инфляцией не справиться, заявил финансовый аналитик Андрей Верников «Царьграду», комментируя показатель продовольственной инфляции в России в 11,1% в январе. Он отметил разочарование людей, которые рассчитывали на меньшее обесценивание денег.

Люди разочарованы. Им обещали 5% по прошлому году. По факту мировая продовольственная инфляция — 23%. Мы включены в общемировой продовольственный рынок, монетарными способами эту гидру нам не одолеть, — сказал Верников.

Исходя из доклада Центробанка, длительное повышение продовольственной инфляции в значительной мере вызвано ускоренным ростом мировых цен.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор будет повышать ключевую ставку до тех пор, пока россияне не поймут, что ставки по вкладам компенсируют им инфляцию. Она добавила, что вклады — это один из ключевых кaналов, по которым денежно-кредитная политика воздействует на экoномику.

В связи с этим весной ипотечные ставки в российских банках могут вырасти до 11–12,5%. Аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова считает, что уровень ставки по ипотеке вне льготных программ будет превышать уровень ключевой ставки на 1,5–2%.