«Необъективная реальность»: экономист оценил новый метод подсчёта бедных

Предложенный Минтрудом новый метод оценки уровня бедности россиян уменьшит их количество лишь формально, заявил экономист Антон Шабанов Telegram-каналу «Радиоточка НСН». По его словам, усложнение способов подсчёта препятствует получению точных данных.

Я думаю, что по итогам этого очередного усовершенствования мы увидим, что бедных стало меньше. Но это, скорее всего, будет не объективная реальность, а тонкости подсчёта. Самый простой способ подсчёта бедности — он самый универсальный. Любые надстройки, которые используются в статистике для того, чтобы уточнить, казалось бы, философские и психологические определения, такие как бедность и богатство, как правило, всегда только искажают статистику, — сказал Шабанов.

Экс-министр экономики Андрей Нечаев сообщил, что у россиян сейчас серьёзные финансовые проблемы, их реальные доходы падают с 2012 года даже по официальной статистике. В свою очередь бизнесмен Дмитрий Потапенко указал на вину российского Центробанка, который неспособен стабилизировать экономику.

Цены будут расти, и у россиян с каждым днём будет всё меньше и меньше шансов на покупку тех или иных продуктов питания. Запасаться надо дополнительной работой, чтобы получить больше денег, — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Минтруде готовят новый показатель оценки благосостояния россиян с термином «граница бедности». Известно, что рассчитывать новый показатель будут по формуле «умножение прожиточного минимума за IV квартал 2020 года („якорный показатель“) на индекс потребительских цен за искомый период».