«Не нужно нового рубля»: экономист раскритиковал инициативу ЦБ
Экономист Колташов: российской экономике нужна криптовалюта, а не новый рубль
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
12:44, 15 апреля 2022
Центральный банк Российской ФедерацииФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Российской экономике нужна криптовалюта, а не новый рубль, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов изданию АБН. Так он прокомментировал инициативу ЦБ РФ по запуску платформы цифрового рубля, к которой не готовы некоторые банки.
Не нужно никакого нового рубля, необходимо создание российской национальной валюты в новом формате. Этот формат должен позволять проводить расчёты в обход всех систем. Причём речь не о банковских системах, оплата цифровым рублём должна предполагать оплату, например, через онлайн-кошельки, — сказал Колташов.
Он добавил, что не доверяет руководству Центробанка. Тот в преддверии начавшихся на Украине событий за год не перевёл резервы в Россию, чтобы выкупить золото. В январе 2022 года в резервах был лишь 21% драгоценного металла, отметил специалист.
Ранее министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев заявил, что России следует как можно скорее легализовать использование цифровых валют для международных расчётов. Он считает, что бизнес в любом случае будет использовать эту валюту для обхода санкций.
В конце февраля Министерство финансов внесло в правительство законопроект по регулированию криптовалют в России. Их по-прежнему рекомендуется рассматривать только как инструмент для инвестиций, но не в качестве средства платежа.