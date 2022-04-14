«Не нужно нового рубля»: экономист раскритиковал инициативу ЦБ

Российской экономике нужна криптовалюта, а не новый рубль, заявил руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов изданию АБН. Так он прокомментировал инициативу ЦБ РФ по запуску платформы цифрового рубля, к которой не готовы некоторые банки.

Не нужно никакого нового рубля, необходимо создание российской национальной валюты в новом формате. Этот формат должен позволять проводить расчёты в обход всех систем. Причём речь не о банковских системах, оплата цифровым рублём должна предполагать оплату, например, через онлайн-кошельки, — сказал Колташов.

Он добавил, что не доверяет руководству Центробанка. Тот в преддверии начавшихся на Украине событий за год не перевёл резервы в Россию, чтобы выкупить золото. В январе 2022 года в резервах был лишь 21% драгоценного металла, отметил специалист.

Ранее министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев заявил, что России следует как можно скорее легализовать использование цифровых валют для международных расчётов. Он считает, что бизнес в любом случае будет использовать эту валюту для обхода санкций.

В конце февраля Министерство финансов внесло в правительство законопроект по регулированию криптовалют в России. Их по-прежнему рекомендуется рассматривать только как инструмент для инвестиций, но не в качестве средства платежа.