«Не наша прерогатива»: Песков о выходе Дворковича из совета Россельхозбанка

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что бывший глава фонда «Сколково» Аркадий Дворкович должен сам решить, следует ли ему остаться главой наблюдательного совета Россельхозбанка. Как пишет ТАСС, поводом для заявления стал вопрос, должен ли Дворкович покинуть свой пост из-за конфликта интересов и насколько личная позиция политика противоречит его должности в госбанке.

Я оставляю без комментариев, это не наша прерогатива, это решать банку и самому Дворковичу, — ответил Песков.

Ранее сообщалось, что Аркадий Дворкович покинул пост председателя фонда «Сколково», на котором находился с 2018 года. Отмечается, что бывший глава фонда сосредоточится на развитии образовательных проектов.

До этого секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что партия выступает «за немедленное увольнение с позором» Аркадия Дворковича с поста руководителя фонда «Сколково» из-за его осуждения в западных СМИ действий Вооружённых сил РФ на Украине.

Источник в аппарате председателя партии заявил, что «Единая Россия» не принимала общего решения потребовать отставки Дворковича с поста главы фонда «Сколково» за то, что тот осудил спецоперацию России на Украине. Комментируя ситуацию, Дмитрий Песков также заявил, что Дворкович должен сам принять решение, стоит ли ему оставаться главой фонда.