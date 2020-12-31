НДФЛ будут взимать с доходов по вкладам свыше 1 млн рублей

https://static.news.ru/photo/07a1fed8-4c0f-11eb-ba09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Налоговый кодекс РФ 1 января 2021 года вступили поправки, регламентирующие налогообложение с доходов по банковским вкладам. Кроме того, налог на доходы с физических лиц (НДФЛ) будет взиматься с купонных доходов любых облигаций.

Согласно поправкам, НДФЛ в размере 13% будет применяться к процентным доходам по банковским вкладам свыше 1 млн рублей. При расчёте налога будут учитываться все депозиты налогоплательщика, и взиматься налог будет с разницы между доходом, полученным от процентов, и суммой процентов, которая рассчитывается как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки Банка России, актуальной на первое число налогового периода.

При расчёте налога не будут учитываться проценты по вкладам со ставкой менее 1%, а также по счетам эскроу — специальным счетам, которые используются для снижения рисков при оформлении сделок. По валютным вкладам доходы будут пересчитываться в рубли по актуальному курсу ЦБ РФ на момент фактического получения дохода. Сумма налога рассчитывается исходя из итогов налогового периода на основании информации, предоставляемой банками.

Что касается налога с купонных доходов облигаций, то к ним относятся в том числе облигации федерального займа (ОФЗ). Также учитываются субфедеральные и муниципальные облигации.

Как ранее писал NEWS.ru, председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев заявил, что список операций с деньгами, подпадающих под контроль финансовой разведки, расширится с 10 января 2021 года. По его словам, в тот день начнут действовать поправки в «антиотмывочный» закон № 115-ФЗ.

Среди операций, которые в январе власти возьмут под контроль, будут почтовые переводы денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей и возврат неистраченных авансов за сотовую связь от той же суммы. Также станут отслеживаться ставки в азартных играх и операции с наличностью свыше 600 тысяч рублей, подчеркнул эксперт.