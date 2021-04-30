Названы выплаты, положенные наследникам помимо наследства

Не только вступить в наследство, но и получить ряд выплат можно после смерти близкого человека. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры трудового и социального права СПбГУ Марина Филиппова. В первую очередь речь идёт о нетрудоспособных гражданах, остававшихся на иждивении умершего.
Как
В первую очередь, речь идёт о трудовой и накопительной пенсии, которую успел заработать покойный.
При этом правопреемником может быть назначен умершим из числа любых лиц. Также могут быть определены доли выплат разным наследникам.
Страховые выплаты — как единовременные, так и ежемесячные — полагаются нетрудоспособным иждивенцам, если причиной смерти наследодателя стал несчастный случай на производстве. Тогда назначается единовременная выплата в размере 1 млн рублей, она делится между получателями Ежемесячные назначаются в зависимости от заработка.
Ранее стало известно, что для борьбы с инфляцией правительство Венесуэлы решило перевести выплаты социальных пособий в национальную криптовалюту Петро. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро.